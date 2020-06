Tłumy Polaków przed lokalami wyborczymi. Najnowszy komunikat Państwowej Komisji Wyborczej zdaje się potwierdzać, że rekordowa frekwencja z godziny 12:00 nie była przypadkowym wynikiem. Dane z godziny 17:00 wskazują, że blisko połowa uprawnionych do głosowania wzięła już udział w wyborach.

Głosowanie w wyborach prezydenckich rozpoczęło się o godzinie 7:00. Zgodnie z planem zakończy się o 21:00. Do tego momentu obowiązuje cisza wyborcza. Jednak wstępne wyniki exit poll poznamy tuż po zamknięciu komisji wyborczych.

Zanim do tego dojdzie najgorliwszym wyborcom pozostaje śledzić frekwencje wyborczą. Już pierwszy komunikat Państwowej Komisji Wyborczej wskazywał, że możemy mieć do czynienia z wynikiem rekordowym. Do godziny 12:00 udział w głosowaniu wzięło 24,08 proc. uprawnionych. Najwyższą frekwencję odnotowano w województwie mazowieckim (26,36 proc.), zaś najmniejszą w woj. opolskim (20,6 proc.).

Rekordowa frekwencja także do godziny 17:00

Na kolejnej konferencji prasowej PKW ogłosiła dane z godziny 17:00. Frekwencja wyniosła aż 47,89 proc. Jest to zdecydowanie wyższy wynik, niż w wyborach w 2015 roku (34,41 proc.) oraz wyższy niż w ostatnich wyborach parlamentarnych (45,94 proc.).

Studio Wyborcze PKW: Wybory Prezydenta RP 2020 – konferencja prasowa 28 czerwca 2020 r. godz. 10:00 https://t.co/DeqGnRnhJu — PKW/KBW (@PanstwKomWyb) June 28, 2020

Do urn udało się aż 51,17 proc. mieszkańców woj. mazowieckiego, 50,27 proc. mieszkańców woj. małopolskiego. Jeśli chodzi o miasta, to przodują: Warszawa – 54,76 proc., Poznań – 53,21 proc. i Zielona Góra – 53,04 proc.

Przypomnijmy, że dotychczasowy rekord frekwencji wyborczej pochodzi z II tury głosowania w 1995 roku. Głos w pojedynku Lecha Wałęsy z Aleksandrem Kwaśniewskim oddało aż 68,23 proc. uprawnionych do głosowania.

Jeżeli dzisiaj jest tak wysoka frekwencja, to jaka będzie za dwa tygodnie? — Jacek Nizinkiewicz (@JNizinkiewicz) June 28, 2020

90-letni dziadek Marian Augustyn już wrzucił głos do urny. "Jako dziecko nosiłem jedzenie polskim partyzantom przeciw Niemcom, to dziś przeciw Niemcom zagłosuje". ❤️💪🤗#wybory2020 #WyboryPrezydenckie2020 pic.twitter.com/ACyWzgrIV1 — Jakub Augustyn Maciejewski (@Maciejevvski) June 28, 2020

Źródło: PKW, Twitter