Ostatnie tygodnie są trudnym okresem dla Platformy Obywatelskiej. Największa partia opozycyjna w Polsce traci poparcie w sondażach, a jej kandydatka praktycznie wypadła z gry o prezydenturę. Zdaniem Antoniego Macierewicza za wszystkim stoi jedna osoba. – Donald Tusk dal sygnał do samoizolacji PO. Konsekwencje widać w sondażach poparcia dla Małgorzaty Kidawy-Błońskiej – mówił polityk w rozmowie z Polskim Radiem 24.

Najnowsze badania sondażowe sygnalizują spadek poparcia dla Platformy Obywatelskiej. Co prawda partia Borysa Budki pozostaje drugą siłą polityczną w Polsce, jednak być może już wkrótce straci pozycję na rzecz Lewicy, lub rosnącej w siłę Koalicji Polskiej.

Niepokojąco wygląda również sytuacja kandydatki PO w wyborach prezydenckich. Małgorzata Kidawa-Błońska w ostatnich tygodniach trzymała w niepewności swój elektorat, aż w końcu ogłosiła bojkot wyborów 10 maja. Jej decyzja wzbudziła mieszane emocje. Część komentatorów sugeruje nawet, że kandydatura Kidawy-Błońskiej jest już spalona. I to nie tylko w wyborach majowych…

Bojkot wyborów wspiera także jeden z założycieli PO Donald Tusk, który kilka dni temu poinformował, że nie weźmie udziału w głosowaniu. Zdaniem Antoniego Macierewicza, to właśnie były premier dał sygnał do rozpoczęcia likwidacji partii.

Macierewicz o problemach Platformy Obywatelskiej: Człowiek, który współtworzył PO dziś ją likwiduje

– Donald Tusk dal sygnał do samoizolacji PO. Konsekwencje widać w sondażach poparcia dla Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Ta katastrofa się pogłębia, Tusk ją wsparł. Powiedział „likwidujmy PO” – mówił Macierewicz na antenie Polskiego Radia 24. – Człowiek, który współtworzył PO dziś ją likwiduje – dodał.

Macierewicz wyjaśnia, że plan bojkotu wyborów ma drugie dno. – To próba realizacji przez establishment okrągłego stołu planu Kwaśniewskiego – wykorzystania sytuacji do obalenia rządów niepodległościowych, które wydobyły Polskę z zależności zewnętrznej – podkreślił. – Wzywanie do bojkotu to kompromitacja. Ci ludzie wyłączają się z polskiej wspólnoty narodowej – dodał.

Źródło: Polskie Radio 24