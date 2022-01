Nie tylko dziennikarze, ale również kapitanowie i trenerzy reprezentacji mogą głosować w plebiscycie FIFA The Best. Ujawniono, jak głosował Paulo Sousa, który jeszcze niedawno był selekcjonerem reprezentacji Polski. Portugalczyk postawił przede wszystkim na Roberta Lewandowskiego.

Robert Lewandowski po raz drugi z rzędu zdobył nagrodę dla najlepszego piłkarza 2021 roku w plebiscycie FIFA The Best. On sam, jako kapitan reprezentacji Polski, również mógł oddać swoje głosy. Postawił na pierwszym miejscu na Jorginho, który zdobył z Włochami mistrzostwo Europy. Na drugim miejscu w zestawieniu umieścił Leo Messiego a na trzecim Cristiano Ronaldo.

Na głosowanie „załapał” się jeszcze Paulo Sousa, który dziś wprawdzie nie jest już trenerem reprezentacji Polski, ale gdy oddawano głosy, wciąż jeszcze nim był. Portugalczyk postawił na Roberta Lewandowskiego, którego umieścił na czele swojej trójki. Na drugim miejscu wskazał Jorginho a na trzecim pojawił się N’Golo Kante.

Dziennikarzy głosujących w plebiscycie wyznaczała sama FIFA. W Polsce wybór padł na Michała Pola, który również wskazał przede wszystkim na Roberta Lewandowskiego. Na drugim miejscu pojawił się Leo Messi a trzeci był Jorginho.

Żr.: WP SportoweFakty