Łukasz Skorupski zaliczył kapitalny mecz z Francją podczas Euro 2024. Po meczu w jego stronę ruszył gwiazdor Trójkolorowych – Kylian Mbappe.

Popularny „Skorup” napsuł sporo krwi Francuzowi. Bronił jego strzały, a gwiazdor Realu Madryt pokonał golkipera włoskiej Bolonii dopiero po strzale z rzutu karnego. Nic więc dziwnego, że Mbappe po zakończonym meczu od razu ruszył do Skorupskiego.

Bramkarz reprezentacji Polski zdradził, jak wyglądała jego rozmowa z najlepszym zawodnikiem Francuzów. Okazuje się, że Mbappe gratulował „Skorupowi” jego postawy na boisku.

– Po gwizdku podszedł do mnie Kylian Mbappe. Pogratulowaliśmy sobie. Fajne zachowanie jednego z najlepszych piłkarzy na świecie. O ile nie w ogóle najlepszego – powiedział Skorupski.

– Ale to tylko pokazuje, że w piłce wszystko jest możliwe. Wszyscy mają ręce, nogi, może oni są lepsi na papierze, ale ja nigdy na to nie patrzę, tylko staram się robić swoje. I świetnie, że to mnie na koniec wybrali najlepszym zawodnikiem w tym meczu – podsumował golkiper.

Przeczytaj również: