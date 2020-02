Jeśli rząd wprowadzi w Polsce podatek cukrowy, przyczyni się to do ogromnego wzrostu cen napojów. Jak informuje Coca-Cola, wzrost może być nawet dwukrotny.

Coraz bardziej prawdopodobne wydaje się wprowadzenie w naszym kraju podatku cukrowego. Miałby on objąć napoje słodzone zarówno cukrem, jak i słodzikami. Danina dotyczyłaby i polskich i zagranicznych producentów.

Takie zmiany tłumaczone są oczywiście troską o stan zdrowia Polaków. W ciągu ostatnich dziesięciu lat statystyczne spożycie cukru w naszym kraju wzrosło o 12 kilogramów. Nie bez znaczenia są również finanse państwa, ponieważ wpływy z tytułu wprowadzenia nowego podatku mogą wynieść nawet 3 miliardy złotych rocznie.

Jeśli rząd wprowadzi nowy podatek, producenci będą musieli doliczyć opłatę stałą i zmienną. Pierwsza z nich dotyczy wszystkich słodzonych napojów, druga będzie zależna od ilości cukru.

Nie ma wątpliwości, że doprowadzi to do znacznego wzrostu cen napojów. Mówiła o tym Izabela Morawska z biura prasowego Coca-Coli. „W przypadku najtańszych matek przewidujemy wzrost cen nawet o 100 procent” – powiedziała. „Wszystkie napoje bezalkoholowe podrożeją średnio o 30 procent, a te objęte opłatami (czyli słodzone) podrożeją co najmniej o połowę” – dodała.

Źr.: Gazeta.pl