Były reprezentant Niemiec Lukas Podolski ostro skrytykował postawę swojej kadry podczas Mistrzostw Europy. Jego zdaniem, wśród piłkarzy nie było widać ambicji i ducha walki. Były piłkarz odniósł się także do postawy Joachima Loewa, który żegna się z kadrą.

Anglicy zadali Niemcom dwa ciosy w ostatnim kwadransie spotkania w 1/8 finału Mistrzostw Europy. Bramki Raheema Sterlinga i Harry’ego Kane’a zapewniły reprezentacji Anglii grę w ćwierćfinale. Oznacza to, że Niemcy już na tym etapie odpadają z turnieju i wracają do domu.

Postawę kadry w programie „EM Insider” skrytykował były reprezentant Niemiec Lukas Podolski. „Zawodnikom brakowało ambicji, woli i ducha walki. Wszystko wydawało się takie ponure. Gdy widzisz twarze piłkarzy, nic się na nich nie zmienia. Na stadionie mógłby wybuchnąć pożar, a oni i tak zostaliby na murawie. Brakowało nam akcji na skrzydle oraz zagrań z pierwszej piłki” – powiedział.

Podolski odniósł się także do postawy Joachima Loewa. Dla niemieckiego szkoleniowca był to ostatni mecz w roli trenera Niemców. „Nie można oceniać trenera po jednym meczu. To, co osiągnął dla niemieckiego futbolu, nikt po nim nie dokona. W prawie każdym turnieju był w czołowej trójce. Można mu tylko powiedzieć: Dziękuję” – stwierdził.

Czytaj także: Jest decyzja ws. Stanisława Czerczesowa. Rosjanie zaskoczyli

Żr.: Sport.pl