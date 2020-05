Z całą pewnością #hot16challenge2 to jedno z największych zjawisk polskiego internetu w ostatnich dniach. Do akcji dołączają nie tylko raperzy. Na nominację Taconafide postanowił odpowiedzieć Dawid Podsiadło.

Taco Hemingway to jeden z pierwszych polskich raperów, który dołączył do #hot16challenge2 – drugiej odsłony popularnej kilka lat temu akcji. Twórcy tym razem zbierają pieniądze na wsparcie polskiej służby zdrowia w walce z koronawirusem. Kwota zebrana na stronie siepomaga.pl zbliża się już do 600 tysięcy złotych. Link do zbiórki można zobaczyć TUTAJ.

Taco po swoim występie nominował między innymi Taconafide – duet, w skład którego wchodzi on sam oraz Quebonafide. Wspólnie nagrali już swój numer, w którym nominowali między innymi Dawida Podsiadło. Teraz wokalista postanowił odpowiedzieć na wyzwanie.

Podsiadło zrobił to oczywiście w swoim stylu – przyznał, że nie potrafi rapować i w zamian nagra piosenkę. Nie zabrakło w niej wielu nawiązań do Taconafide, między innymi klocków Lego, które pojawiają się od początku. Wśród nominacji Dawida Podsiadło znalazły się między innymi Monika Brodka i Daria Zawiałow.

A jak wokalista poradził sobie z wyzwaniem? Jego występ możecie zobaczyć poniżej.

Poniżej znajdziecie występy Taco Hemingwaya oraz Taconafide.

Czytaj także: Robert Lewandowski został ojcem po raz drugi. Piłkarz pokazał zdjęcie z dzieckiem

Źr.: YouTube/Dawid Podsiadło, YouTube/Taco Hemingway