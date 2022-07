Jarosław Kaczyński stanowczo wypowiedział się przeciwko jakimkolwiek podwyżkom dla polityków. Jego zdaniem, do ustawy okołobudżetowej powinna zostać wpisana odpowiednia poprawka, która szczególnie w obecnej sytuacji zamrozi zwiększenie wynagrodzenia dla posłów czy ministrów.

W ostatnim czasie kwestia podwyżek dla polityków znów rozgrzała opinię publiczną. Szalejąca inflacja, rosnące rachunki czy raty kredytów sprawiają, że coraz więcej osób ma problemy ze spięciem domowego budżetu. W tym kontekście zwiększenie wynagrodzeń dla polityków budzi szczególne kontrowersje.

O planach wprowadzenia podwyżek wynoszących 7,8 proc. informowała „Rzeczpospolita”. Miało mieć to związek ze zwiększeniem kwoty bazowej. TVN24 informował, że przy takim scenariuszu pensje posłów i senatorów wzrosną o 1000 złotych brutto, prezydenta o 2000 złotych brutto a ministrów o 1400 złotych brutto.

Przeciwko wprowadzeniu podwyżek dla polityków stanowczo wypowiedział się Jarosław Kaczyński. Zdaniem prezesa PiS, jest to temat wyciągnięty przez politycznych przeciwników jego grupowania, by nastawić opinię publiczną przeciwko.

Kaczyński potwierdził, że w przyszłym roku nastąpi podwyżka kwoty bazowej, co ma dotyczyć pracowników budżetówki. Prezes PiS stwierdził jednak, że jest zdecydowanym przeciwnikiem, by przy okazji wprowadzać też podwyżki dla polityków. „W sytuacji wysokiej inflacji ktoś musi dawać przykład i tymi ludźmi powinni być ci, którzy sprawują władzę. W moim przekonaniu należy tutaj wprowadzić odpowiednią poprawkę” – powiedział.

Odniósł się też do propozycji rzecznika rządu o wpisaniu takiej poprawki do projektu ustawy okołobudżetowej, nazywając to „bardzo dobrym rozwiązaniem”. „Zdecydowanie będę za tym, żeby zamrozić podwyżki dla polityków. Będę też stawiał tę sprawę na gremiach partyjnych” – mówił Kaczyński. „Nie sądzę, aby premier Mateusz Morawiecki miał inne zdanie. Jestem przekonany, że ma takie samo zdanie jak ja, choć o tym jeszcze nie rozmawialiśmy” – dodał.

Czytaj także: Niedzielski wskazuje, kiedy nastąpi apogeum zakażeń koronawirusem

Źr.: TVP Info