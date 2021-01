Dobra wiadomość dla kasjerów sieci Kaufland. Już niebawem pracownicy tych sklepów otrzymają podwyżki. Część z nich zarobi nawet 4 100 złotych brutto. O sprawie informuje portal branżowy wiadomoscihandlowe.pl. Wcześniej na podwyżki zdecydowała się sieć Biedronka.

Przedstawiciele biura prasowego sieci Kaufland informują o podwyżce wynagrodzeń. Z komunikatu, który dotarł do redakcji wiadomoscihandlowe.pl wynika, że sieć prowadzi cykliczne podwyżki już od kilku lat.

„Dbając o konkurencyjne warunki pracy, Kaufland Polska każdego roku zleca niezależnej instytucji przegląd wynagrodzenia oraz świadczeń pozapłacowych oferowanych na rynku. Dzięki cyklicznym podwyżkom firma już od kilku lat jest w czołówce sieci handlowych pod względem oferowanych warunków finansowych” – informują autorzy oświadczenia. „Również i w tym roku osoby na wybranych stanowiskach będą mogły liczyć na wyższe wynagrodzenie” – dodają.

Od 1 marca pensja kasjera-sprzedawcy wzrośnie nawet do 4100 zł brutto. Stawka będzie uzależniona od stażu pracy i lokalizacji sklepu. To znaczna różnica, biorąc pod uwagę komunikat z lutego 2020 roku. Sieć informowała wówczas, że jej kasjerzy będą zarabiać od 3200 do 3900 zł.

Nowy pracownik jest zatrudniany na umowę o pracę na czas określony. Później zawiera się z nim umowę na czas nieokreślony. Pracownicy sieci mogą liczyć na bony i dodatki motywacyjne.

Pod koniec ubiegłego roku o podwyżkach dla swoich pracowników informowała Biedronka. Podwyżki dla pracowników weszły w życie od stycznia 2021 roku i wyniosły 200 zł brutto miesięcznie. Ponadto od początku roku osoby zatrudnione na stanowisku sprzedawcy-kasjera mogą zarobić od 3250 do 3600 zł brutto (w zależności od lokalizacji).

Wcześniej, jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia, sieć przyznała pracownikom rabaty na zakupy o wysokości do 1000 złotych oraz m.in. doładowała karty przedpłacone do 570 zł.