W najbliższy piątek odbędzie się pogrzeb Kamila Durczoka. Dziennikarz zmarł we wtorek w wieku 53 lat. Rodzina zaapelowała, by media nie brały udziału w wydarzeniu.

Kamil Durczok zmarł we wtorek nad ranem. Dziennikarz trafił do szpitala dzień wcześniej. Lekarze walczyli o jego życie, ale nie udało się go uratować. Jak podano w oświadczeniu, zmarł „w wyniku zaostrzenia przewlekłej choroby i zatrzymania krążenia”. Miał 53 lata.

Była żona dziennikarza Marianna Durczok poinformowała na Facebooku o dacie i miejscu pogrzebu. „Ostatnie pożegnanie Kamila odbędzie się w najbliższy piątek o godzinie 9.00 w Kościele Trójcy Przenajświętszej w Katowicach Kostuchnie” – napisała.

Jednocześnie brat Kamila Durczoka, Dominik Durczok przekazał portalowi Press.pl, że rodzina nie życzy sobie udziału mediów w uroczystości. „Wolą moją, jak i mojej rodziny, w związku z rodzinnym charakterem pogrzebu mojego brata Kamila Durczoka, oświadczam, że nie życzymy sobie udziału wszelkich mediów w tym wydarzeniu, a tym bardziej jakiegokolwiek jego dokumentowania. Bardzo prosimy o uszanowanie naszej decyzji” – powiedział.

Żr.: Press.pl