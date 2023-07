W piątek odbyły się uroczystości pogrzebowe syna Sylwii Peretti – Patryka. Młody mężczyzna zginął w tragicznym wypadku w Krakowie.

O tym zdarzeniu wie już cała Polska. W Krakowie doszło bowiem do dramatycznego w skutkach wypadku samochodowego. Zginęło w nim czterech mężczyzn, w tym syn znanej celebrytki – Sylwii Peretti.

Patryk, bo tak miał na imię mężczyzna, miał zaledwie 24 lata. W piątek odbyły się jego uroczystości pogrzebowe. Na miejscu stawiły się tłumy. Każdy chciał pożegnać Patryka w jego ostatniej drodze.

„Super Express” zwrócił uwagę na matkę mężczyzny, celebrytkę, znaną z programu „Królowe Życia”, Sylwię Peretti. Dziennikarze dostrzegli, co kobieta trzymała w rękach podczas pogrzebu syna.

Pogrzeb syna Sylwii Peretti. Co trzymała w dłoniach matka?

– Sylwia Peretti, co nie każdy mógł zauważyć, podczas uroczystości pogrzebowych trzymała w dłoni małe zawiniątko – pisze tabloid na swojej stronie internetowej.

Dziennikarze gazety snują hipotezę dotyczącą tego, czym mogło być owe zawiniątko, które trzymała w dłoniach Sylwia Peretti. – Okazuje się, że to niewielki, pluszowy miś! Zawiniątko, mocno ściśnięte w dłoni gwiazdy programu „Królowe życia”, musiało być ważne dla jej syna. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że może to być zabawka, którą Patryk bawił się jako dziecko – napisano.

Jeżeli to prawda, to jest to tym bardziej wstrząsające. Trudno bowiem wyobrazić sobie co teraz, po stracie ukochanego syna, czuje gwiazda programu emitowanego na antenie stacji TTV.

