Dziennikarka serwisu WP Turystyka wybrała się do Sopotu, by sprawdzić, jak Polacy spędzają w tym nadmorskim kurorcie wakacje. Sprawdziła też ceny w lokalnych restauracja. Jedna z nich może was zaskoczyć.

Sopot to jedna z najpopularniejszych miejscowości wczasowych nad polskim morzem. Każdego roku przyjeżdżają tam tłumy Polaków, którzy chętnie spędzają tam czas. Na miejsce wybrała się dziennikarka serwisu WP Turystyka, która postanowiła sprawdzić, jak taki wypoczynek wygląda w praktyce.

Kobieta postanowiła sprawdzić m.in. ceny w lokalnych lokalach gastronomicznych. W swoim tekście pisze m.in., że za gałkę lodów na ulicy Bohaterów Monte Cassino trzeba zapłacić 8 złotych.

Ile zaś kosztują gofry? Za suchego trzeba zapłacić 10 złotych, natomiast z owocami czy polewą – 15 złotych. Gdy dołożymy do niego bitą śmietanę i inne dodatki zapłacimy od 20 do 25 złotych.

Dziennikarka sprawdziła też restauracje przy plaży. I to tam najprawdopodobniej przeżyła największe zaskoczenie. Okazuje się bowiem, że za jajecznicę musimy zapłacić naprawdę horrendalną kwotę.

– W restauracjach przy plaży trzeba się także przygotować na spore wydatki. Za piwo 0,33 l zapłacimy 15 zł, a za 0,5 l od 19 do 22 zł. Soki 0,35 ml kosztują 12 zł, a świeżo wyciskane nawet 20 zł. Jajecznica z trzech jaj to wydatek rzędu 40 zł, a śniadanie złożone z jajka, boczku i kiełbasek nawet 50 zł – pisze dziennikarka w swoim tekście.

