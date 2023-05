Serwis Onet.pl opublikował list kobiety, która wybrała się na wyjazd wypoczynkowy w Tatry. Niestety, na miejscu przeżyła spore rozczarowanie.

W liście, który do redakcji popularnego portalu internetowego wysłała kobieta znajduje się opis wypoczynkowego wyjazdu. Turysta wraz ze swoją koleżanką wybrała się w polskie Tatry, gdzie odwiedziła liczne atrakcje.

Kobieta przyznaje, że wraz z koleżanką starały się omijać miejsca, w których będzie pełno turystów, jak np. Krupówki. Wybrały się natomiast na Polanę Rusinową oraz Dolinę Chochołowską. Tam natychmiast zażądano od nich opłat za parking.

– Przed wspomnianymi trasami, zatrzymałyśmy się na parkingu. Oczywiście pracownicy nie spuszczali nas z oka. Gdy tylko wyłączyłyśmy silnik, przy oknie już był mężczyzna lub kobieta oczekująca zapłaty. Przed wejściem na szlak na Polanę Rusinowej zapłaciłyśmy za parking 30 zł, do Doliny — 15 zł za cały dzień. Należne tylko gotówką – napisała w liście turystka. – Na parkingu przy wejściu do Doliny Chochołowskiej kobieta skarżyła się na kiepski maj, a przecież media donosiły, że w długi weekend były tłumy. Góralom zawsze będzie mało dutków… – dodała.

Pojechała w Tatry, ma nie najlepsze wspomnienia. „Dość kiepskiej marki piwo”

Turystka opowiedziała także o swojej wizycie na Polanie Chochołowskiej, gdzie wraz z koleżanką postanowiły się posilić. Na miejscu zamówiły m.in. piwo, a także ciastko – szarlotkę. Nie były zachwycone ani jakością produktów, ani ich ceną.

– Piwo 0,5 l dość kiepskiej marki kosztowało 16 zł, z sokiem – 18 zł, herbata – 8 zł, kawa rozpuszczalna – 10 zł, no i szarlotka z polewą jagodową, która miała twardy spód… 16 zł. Wiem, że to nie bar mleczny, a schronisko, ale za tę cenę mogłoby być, chociaż ciut smaczniej – napisała w liście do redakcji Onet.pl kobieta. Cały tekst TUTAJ.

Podobne odczucia mają także inne osoby, które wybierają się na tego typu turystyczne wyjazdy. Żeby uniknąć niemiłych rozczarowań warto jednak zrobić „research” wcześniej, przeczytać opinie na temat lokali, do których się wybieramy. Wówczas z pewnością unikniemy nieprzyjemnych sytuacji lub zaskoczeń.

