Maciej Stuhr, syn Jerzego Stuhra, przedstawił niepokojące informacje dotyczące swojego ojca. Okazuje się, że doświadczony aktor może mieć poważne problemy ze zdrowiem.

Maciej Stuhr był gościem podcastu Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego. Tematem rozmowy były rzecz jasna kwestie dotyczące aktora, ale nie zabrakło także nawiązań do jego ojca – Jerzego Stuhra.

Kuba Wojewódzki i Piotr Kędzierski, odnosząc się do głośnej sytuacji dotyczącej Jerzego Stuhra, zapytali jego syna, w jaki sposób ojciec dojeżdża obecnie do pracy. Maciej Stuhr udzielił dość niespodziewanej odpowiedzi, która może świadczyć o tym, że stan zdrowia jego ojca nie jest najlepszy.

– Tata jest na OIOM-ie i niczym nie dojeżdża. Wózkiem inwalidzkim czasem jedzie sobie na spacer – powiedział Maciej Stuhr odpowiadając na pytanie prowadzących rozmowę dziennikarzy. Aktor nie zdradził jednak, czym spowodowana jest hospitalizacja jego ojca, ani jak czuje się doświadczony artysta.

Jednocześnie Maciej Stuhr przyznał, że jego relacja z ojcem zmieniła się od momentu, gdy Jerzy Stuhr przeszedł wylew, co miało miejsce już jakiś czas temu. – Mamy teraz całkowicie nową relację. Mój tata jest bardzo starszym panem. Miał dwa lata temu dość mocny wylew i jest innym człowiekiem, niż był. Nasza relacja jest budowana na nowo w wielu rejonach. To nieszczęście, które się przytrafiło, było jakimś testem i strasznie trudną sytuacją. Cokolwiek teraz powiem, to jutro będzie headlinem – powiedział aktor.

Przeczytaj również: