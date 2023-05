Stroje kąpielowe jednoczęściowe już dawno pokonały mit mało atrakcyjnego, topornego modelu. Nowe, oryginalne kostiumy kąpielowe zachęcają krojem dopasowanym do sylwetki, odważnymi wzorami i wycięciami. Twój wakacyjny look może w pełni wyrażać Twój charakter, jeśli wykorzystasz możliwości jednoczęściowego stroju kąpielowego. Dzięki unikalnym cechom, nadaje się on nie tylko na basen.

Jednoczęściowe kostiumy kąpielowe na lato

Wakacje to nie tylko słodkie opalanie się na leżaku, w stroju odsłaniającym większość ciała. Jeśli jednak lubisz aktywny wypoczynek, wybierz sportowy strój jednoczęściowy. Pozwoli Ci on na swobodne uprawianie sportów wodnych, grę w siatkówkę plażową czy też windsurfing. Model jednoczęściowy nie krępuje ruchów i nigdy nie spadnie. Dzięki niemu poszalejesz z piłką na piasku, by po chwili móc się zanurzyć w przyjemnie chłodnej wodzie. Nie oznacza to wcale, że musisz rezygnować ze zmysłowego, stylowego kroju. Kostium jednoczęściowy z wysoko wykrojoną linią majtek świetnie wpasuje się w stylistykę retro. Z kolei zmysłowy dekolt na plecach pozwoli Ci złapać nieco więcej słońca. Strój z głębokimi wycięciami oznacza, że skóra będzie mogła swobodnie oddychać podczas gdy Ty oddasz się ulubionej aktywności fizycznej.

Strój jednoczęściowy, który pozwoli Ci się wyróżnić

Jednoczęściowe kostiumu kąpielowe dają spore możliwości, jeśli chodzi o pokazanie najnowszych trendów we wzornictwie i wykorzystanie dodatków. Panie opalające się na ciemny, czekoladowy kolor podkreślą swoją cerę wybierając biały lub neonowy kostium jednoczęściowy. Jeśli lubisz wyróżniać się spośród plażowiczów wybierz jeden z niepowtarzalnych wzorów – nadruk z motywem kwiatowym, zwierzęcym lub wielokolorowym, hipisowskim fasonem. Za to dzięki ciemniejszym wstawkom w talii, kobiecy jednoczęściowy strój kąpielowy optycznie wyszczupli Twoją sylwetkę. Dzięki falbance lub frędzlom w części biustonoszowej stroju podkreślisz piersi i wyeksponujesz delikatne ramiona. Gdzie szukać takiego modelu? Na przykład na https://bikinarium.pl/pl/menu/stroje-kapielowe-jednoczesciowe-149.

Monokini – połączenie dwóch krojów

Jednoczęściowy strój kąpielowy ma wiele zalet, tak samo jak stroje dwuczęściowe. Połączeniem tego, co najlepsze w obu kostiumach, jest modne monokini. To strój, w którym biustonosz łączy się z majtkami paskiem materiału, a plecy pozostają gołe jak w przypadku zwykłego bikini. Monokini sprytnie tuszuje niedoskonałości w okolicy brzucha, wyszczuplając przy tym optycznie talię. Panie o smukłej sylwetce podkreślą dobrze dobranym monokini także biust, dzięki wstawkom push-up w większości modeli. Dla pań szczodrze obdarzonych przez naturę stworzono monokini wyposażone w mocne fiszbiny i szersze ramiączka. Dzięki monokini możesz swobodnie pływać, opalać się czy oddać się rozrywce w aquaparku. Wytrzymałe i zmysłowe monokini znajdziesz na https://bikinarium.pl/pl/menu/stroje-kapielowe-monokini-184.

Kostium kąpielowy jednoczęściowy – na letnie imprezy

Stylowy strój kąpielowy jednoczęściowy przyda się podczas wakacyjnych imprez nad wodą. Wystarczy założyć spódnicę lub letnią przepaskę, by zyskać swobodny, perfekcyjny look. Jeśli ekipa zdecyduje się przenieść zabawę do basenu, wystarczy jedynie zdjąć dolną część ubrania i wskoczyć do wody! Szeroki wybór przepięknych jednoczęściowych strojów kąpielowych znajdziesz w sklepie internetowym Bikinarium. W niczym nie ustępują one topom, które założyłabyś na imprezę. Dzięki nim możesz skupić się jedynie na dobrej zabawie, ze świadomością, że wyglądasz świetnie w każdej sytuacji.

