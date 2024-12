Jeden z reporterów postanowił sprawdzić wiedzę posła KO. Marcin Józefaciuk zobaczył flagę europejskiego państwa i został poproszony o wskazanie, do którego kraju należy.

Politycy często poddawani są swoistym testom wiedzy. W sieci pełno jest nagrań z ich udziałem. Jednym z posłów, który często „pada ofiarą” reporterów jest Marcin Józefaciuk. Przedstawiciel partii rządzącej zdążył już zresztą zaliczyć sporo gaf.

Tym razem Józefaciukowi pokazano flagę Finlandii z prośbą, by wskazał, do którego kraju należy. Polityk miał problem. Usprawiedliwił się jednak tym, że nie do końca rozpoznaje kolory, ze względu na daltonizm. – Nigdy nie ukrywałem, że jestem daltonistą – powiedział i dodał, że „może to być dla niego kilka państw”.

Po chwili reporter zaoferował pomoc posłowi i powiedział, że na fladze znajdują się kolory niebieski oraz biały. Józefaciuk przyznał, jednak, że „niebieski na białym nic mu nie mówi”. – Nie będę strzelał – oświadczył polityk KO.

Nagranie szybko obiegło sieć. Wywołało oczywiście wiele komentarzy, a niektóre z nich dla posła KO nie były zbyt pozytywne. Internauci przypominali bowiem jego poprzednie wpadki przed kamerami.

