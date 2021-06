Rafał Gikiewicz był jedną z osób, które pogratulowały Robertowi Lewandowskiemu bramki strzelonej w meczu z Hiszpanią. Odpowiedź kapitana polskiej kadry błyskawicznie stała się hitem sieci.

Reprezentacja Polski zremisowała 1:1 z Hiszpanią podczas drugiej kolejki fazy grupowej Mistrzostw Europy. Dla Biało-Czerwonych to bardzo ważne, ponieważ zdobyty punkt daje nam możliwość dalszej gry. W środę Polacy zmierzą się ze Szwecją, a stawką będzie awans do 1/8 finału Euro. W przypadku porażki z Hiszpanią, ostatnie spotkanie byłoby dla Polaków jedynie formalnością.

Zwycięstwo Polakom dał kapitan kadry Robert Lewandowski. Po spotkaniu pod jego adresem posypały się gratulacje, a jedną z osób, które wysłały mu SMS-a, był Rafał Gikiewicz. Bramkarz FC Augsburg nie otrzymał powołania do kadry. W ostatnim meczu Bundesligi to właśnie on starał się powstrzymać „Lewego” przed pobiciem rekordu Gerda Muellera.

W rozmowie z TVP Sport Gikiewicz wyznał, co odpisał mu kapitan kadry. „Pogratulowałem Lewandowskiemu przez SMS-a. Odpisał: Łatwiej się strzela Simonowi niż Gikiewiczowi” – relacjonuje.

Spotkanie Polska-Szwecja zaplanowane zostało na najbliższą środę, na godzinę 18:00. O tej samej porze Hiszpania zmierzy się ze Słowacją.

Czytaj także: Gol Lewandowskiego nie powinien być uznany? Ekspert TVP Sport: Przewinienie [WIDEO]

Żr.: TVP Sport