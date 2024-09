Kłodzko. Jedno z najbardziej zniszczonych powodzią miast na Dolnym Śląsku. W sieci pojawił się film ilustrujący ich skalę.

W Kłodzku fala powodziowa nie obeszła się z miastem lekko. Doszło do wielu zniszczeń, ulice miasta zostały zrujnowane, o czym świadczą liczne zdjęcia oraz filmy, których w mediach społecznościowych jest bardzo dużo.

Niedawno do sieci trafił film, na którym zestawiono to, jak wyglądało Kłodzko przed nadejściem niszczycielskiej fali powodziowej, a jak już po przejściu żywiołu. Widok jest naprawdę zatrważający, a łzy same cisną się do oczu.

Jedna z reprezentacyjnych ulic Kłodzka wygląda, jak najzwyklejsze gruzowisko. Kostka została w całości wymyta przez wodę i dziś leży ona po prostu rozrzucona po okolicznym terenie. Wielu mieszkańców nie jest w stanie poznać miejsca, które dotychczas wyglądało w sposób schludny i zadbany.

Skala tragedii w Kłodzku pic.twitter.com/BdVEqU81mp — BuckarooBanzai (@Buckarobanza) September 17, 2024

