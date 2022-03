Matthew Day, warszawski korespondent dziennika „Daily Telegraph” pisze w swoim tekście, że Polska powinna otrzymać Pokojową Nagrodę Nobla. Byłby to symboliczny wyraz wdzięczności za pomoc niesioną przez naszych obywateli dla ogarniętej wojną Ukrainy.

Korespondent dziennika „Daily Telegraph” poinformował, że do Polski przybyły już ponad dwa miliony uchodźców z Ukrainy. Podkreślił, że pomoc Polaków dla nich jest ogromna, szczególnie, że w dużej mierze jest oddolna. „Jeśli nie jest się uczestnikiem, niemal możliwe jest wyrazić, w jak niezwykły sposób Polacy wznieśli się, by przyjąć setki tysięcy ukraińskich uchodźców, którzy co tydzień napływają do ich kraju” – napisał.

Matthew Day zaapelował, by symbolicznym wyrazem wdzięczności dla Polaków było przyznanie im Pokojowej Nagrody Nobla. „W zamian za to istnieje jeden prosty, symboliczny sposób, w jaki reszta świata mogłaby okazać swoją wdzięczność i podziw: przyznanie narodowi polskiemu Pokojowej Nagrody Nobla. Trudno wyobrazić sobie bardziej zasłużonego laureata w dzisiejszym świecie, a mówię to jako korespondent zagraniczny, który przez lata napisał niezliczoną liczbę artykułów naświetlających to, jak na wielu polach ten kraj jest daleki od doskonałości” – zaznaczył.

Zdaniem korespondenta, w kontekście działań Władimira Putina na Ukrainie, które „podsycają rozpacz”, to, co zrobiła Polska „przywróciło trochę wiary w ludzkość”. „Podczas gdy Putin i jego kohorta pozbawionych kręgosłupa i służalczych zwolenników upodlili ludzkiego ducha swoim okrucieństwem na Ukrainie, naród polski otworzył swoje drzwi dla obcych i pokazał, że choć ludzkość jest zdolna do ogromnego zła, ma również zdolność do ogromnego współczucia. Jeśli to nie zasługuje na Pokojową Nagrodę Nobla, to nie wiem, co zasługuje” – napisał.

Żr.: Daily Telegraph