Ciekawy fakt na swoim Twitterze ujawnił Krzysztof Stanowski. Chodzi o film motywacyjny, który przed meczem z Arabią Saudyjską obejrzeli polscy piłkarze.

Reprezentacja Polski wygrała swój pierwszy mecz podczas mundialu w Katarze. Biało-czerwoni pokonali Arabię Saudyjską 2-0 po golach Piotra Zielińskiego oraz Roberta Lewandowskiego. Wynik mógłby być wyższy, jednak i tak nie powinniśmy narzekać. W końcu mamy obecnie na koncie cztery punkty i pierwsze miejsce w grupowej tabeli.

Okazuje się, że nasi zawodnicy byli przed meczem wyjątkowo zmotywowani. Zadbał o to Kamil Potrykus, czyli asystent selekcjonera Czesława Michniewicza. Współpracownik selekcjonera przygotował specjalne nagranie, które mogli obejrzeć piłkarze.

Co to za film? Ano słowa motywacji i otuchy od klubowych trenerów naszych piłkarzy. Oznacza to, że w nagraniu, którego niestety nie możemy obejrzeć, wypowiadali się m.in. Xavi z Barcelony, Jose Mourinho z AS Romy czy Luciano Spalletti z SSC Napoli.

– Fantastyczny filmik przed MŚ zmontował Kamil Potrykus, asystent Michniewicza. Połączył się ze wszystkimi trenerami, którzy prowadzą w klubach polskich piłkarzy – napisał Stanowski na Twitterze. – Ciepłe, fajne przekazy, dodające otuchy. Mourinho, Xavi, Spaletti, Gerrard, Cannavaro i inni. Każdy się zaangażował – podsumował.