Ciąg dalszy radykalnych zmian w TVP. Szok przeżyli widzowie, którzy zasiedli przed telewizorami, by obejrzeć „Teleexpress”.

To, co dziś dzieje się w TVP zaskoczyło wszystkich. Okupowanie siedziby stacji telewizyjnej, wcześniej wyłączenie sygnału nadawania TVP Info oraz strony internetowej. Przepychanki oraz tysiące internetowych wpisów. Słowem: gorąco.

Okazuje się, że w całej tej zawierusze ucierpieli widzowie programu „Teleexpress”. Gdy zasiedli przed telewizorami, aby go obejrzeć srogo się rozczarowali. Program nie został bowiem wyemitowany.

Widzowie zobaczyli jedynie logo TVP1 oraz usłyszeli jingel promocyjny tego programu. W sieci pełno jest nagrań, na których widać, jak wyglądało to z perspektywy odbiorcy zasiadającego przed odbiornikiem telewizyjnym.

Z całą rodziną i z sąsiadami zasiedliśmy, aby obejrzeć Teleexpress. Wszyscy w ciszy i skupieniu delektujemy się newsami. Uczta, po prostu uczta. 😎 pic.twitter.com/Gvj10szZTs — CasperVanDeHag (@CasperVanDeHag) December 20, 2023

Tego nie spodziewał się raczej nikt. Wiele wskazuje na to, że nowe władze TVP nie chciały dopuścić do tego, aby program był realizowany przez „starą” ekipę. Stąd zdjęcie go z anteny. Do sprawy wrócimy.

