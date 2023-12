Ciąg dalszy zamieszania w TVP. Do sieci trafiło nagranie, na którym widać jak podczas oświadczenia jednego z dziennikarzy przerwano sygnał nadawania programu.

Sygnał TVP Info zniknął w południe. Ma to oczywiście związek ze zmianami, które w telewizji publicznej wprowadza nowa władza. Dziennikarze TVP Info przebywają obecnie w budynku telewizji i nie zamierzają go opuścić.

W międzyczasie nadawali programy, prezentowali podczas nich komunikaty. Wszystko było przedstawiane jako próba zamachu na wolne media. W efekcie sygnał TVP Info odcięto.

W pewnym momencie, gdy ten na chwilę wrócił, jeden z dziennikarzy TVP Info wszedł do studia… programu Agrobiznes. Tam rozpoczął wygłaszanie oświadczenia na temat tego, co obecnie dzieje się w TVP. W pewnym momencie sygnał jednak wyłączono. Nagranie zamieścił w serwisie „X” portal wPolityce.pl.

– Kanał @tvp_info wyłączony! Reporter @WiadomosciTVP wszedł do studia Agrobiznesu, by wygłosić oświadczenie. Po kilku chwilach sygnał odcięto! – napisano w tweecie. Wyglądało to tak:

Kanał @tvp_info wyłączony! Reporter @WiadomosciTVP wszedł do studia Agrobiznesu, by wygłosić oświadczenie. Po kilku chwilach sygnał odcięto! pic.twitter.com/dnBiQhLrlX — wPolityce.pl (@wPolityce_pl) December 20, 2023

