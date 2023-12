Prezydent Andrzej Duda zareagował na plan zmian w mediach publicznych. Wiadomo, że skierował specjalne pismo do marszałka Sejmu Szymona Hołowni. – Cel polityczny nie może stanowić usprawiedliwienia dla łamania czy obchodzenia konstytucyjnych i ustawowych uregulowań – ostrzega odnosząc się do planu zmian w TVP.

Przypomnijmy, że do Sejmu wpłynął projekt uchwały ws. przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej. Oznacza to, że wezwano Skarb Państwa do podjęcia „działań naprawczych” w tym zakresie. Pod projektem widnieją podpisy polityków KO, Polski 2050, PSL i Nowej Lewicy.

W mediach trwają spekulacje. Część komentatorów sugeruje, że nowy rząd jeszcze przed świętami przejmie kontrolę nad Telewizją Polską i dokona głębokich zmian. Niewykluczone, że w planach są nie tylko zmiany personalne, ale nawet nowa nazwa niektórych stacji Telewizji Polskiej.

Prezydent Duda reaguje na plan zmian w TVP. Padła stanowcza deklaracja

Na plany rządzących ostro zareagował prezydent Andrzej Duda. – Nie kwestionując prawa do wprowadzania zmian w systemie prawnym przez większość parlamentarną, należy podkreślić, że cel polityczny nie może stanowić usprawiedliwienia dla łamania czy obchodzenia konstytucyjnych i ustawowych uregulowań – podkreślił w piśmie zaadresowanym do marszałka Sejmu Szymona Hołowni.

Nie kwestionując prawa do wprowadzania zmian w systemie prawnym przez większość parlamentarną, należy podkreślić, że cel polityczny nie może stanowić usprawiedliwienia dla łamania czy obchodzenia konstytucyjnych i ustawowych uregulowań – napisał Prezydent @AndrzejDuda w piśmie… pic.twitter.com/8dIOkEvJMi — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) December 19, 2023

Podtrzymuję swoje publiczne deklaracje, dotyczące otwartości na dialog i współpracę w najważniejszych dla Rzeczpospolitej Polskiej sprawach, w tym zapewnieniu rzetelnego i sprawnego działania konstytucyjnych organów. Proponowane zmiany muszą się mieścić w granicach wyznaczonych… pic.twitter.com/NELobeC2t4 — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) December 19, 2023

