Wobec rosnących sporów między Polską a Komisją Europejską, do dyskusji politycznej powrócił temat polexitu. W ostatnim czasie taką możliwość sugerował między innymi wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Wygląda jednak na to, że Polacy są temu całkowicie przeciwni.

Dyskusja na temat możliwości opuszczenia przez Polskę Unii Europejskiej w ostatnim czasie przybrała na sile. Podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki wprost stwierdził, że nasz kraj mógłby pójść śladem Wielkiej Brytanii. Stanowczo zaprzeczył temu prezes PiS Jarosław Kaczyński, który zapewnił ostatnio, że żadnego polexitu nie będzie.

Nie wszyscy wierzą jednak tym zapowiedziom. Ostatnio Donald Tusk podczas Konwencji Krajowej Platformy Obywatelskiej wezwał do tego, by do Konstytucji wpisać zapis zabezpieczający przed opuszczeniem Wspólnoty przez Polskę. Taka decyzja miałaby zostać podjęta jedynie większością 2/3 głosów. „Jeśli się na to nie zgodzicie, to będę każdego dnia powtarzał: nie zgodzili się na tę zmianę, bo wyprowadzają Polskę z Unii Europejskiej, bo chcą zniszczyć dorobek kilku pokoleń” – mówił.

Tymczasem z sondażu SW Research przeprowadzonego na zlecenie „Rzeczpospolitej” Polacy jasno wypowiedzieli się za pozostaniem Polski we Wspólnocie. W przypadku referendum, 64,5 proc. badanych zagłosowałoby za tym, by nasz kraj pozostał w Unii Europejskiej. Za opuszczeniem Wspólnoty zagłosowałoby 16,2 proc. respondentów, 12,1 proc. byłoby niezdecydowanych a 7,2 proc. nie wzięłoby udziału w głosowaniu.

Czytaj także: Zandberg ostro o politykach PiS i PO na jednej imprezie. Padły słowa o… „wódeczce”

Żr.: Rzeczpospolita