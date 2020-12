Występ polskich skoczków w Obertsdorfie jest możliwy! – wynika z ustaleń organizatorów inauguracji 69. Turnieju Czterech Skoczni. Filip Czyszanowski z TVP Sport informuje, że Biało-Czerwoni muszą spełnić jeden warunek.

„Słabo-pozytywny” wynik niedzielnego testu Klemensa Murańki sprawił, że organizatorzy wykluczyli całą reprezentację polskich skoczków z kwalifikacji do konkursu w Obertsdorfie. Wśród nich znalazł się m.in. triumfator z ubiegłego sezonu – Dawid Kubacki.

Kiedy wydawało się, że Polacy muszą się pogodzić z decyzją, doszło do niespodzianki. Kolejne wyniki wskazały bowiem, że nikt w kadrze nie jest zakażony. „Prawdopodobnie błąd przy badaniu po stronie niemieckie” – napisał Sebastian Szczęsny z TVP Sport.

Polski sztab natychmiast ruszył do działania. Złożono protest oraz przedyskutowano ewentualne włączenie Biało-Czerwonych do jutrzejszego konkursu. „Na pewno nie zostawimy tego tak bez echa. Przede wszystkim poczują, co to Polska i że skoki to jest zimowy sport narodowy” – zapowiadał Adam Małysz.

"Na pewno nie zostawimy tego tak bez echa. Przede wszystkim poczują, co to Polska i że skoki to jest zimowy sport narodowy" – mocny komentarz Adama Małysza❗️🔥 #skokoholicy #skijumpingfamily #4Hills pic.twitter.com/kk31fgCxBE — TVP SPORT (@sport_tvppl) December 28, 2020

Polscy skoczkowie wystartują w Obertsdorfie? Został już tylko jeden warunek

Kluczowe decyzje zapadły podczas spotkania kapitanów reprezentacji (tzw. TCM), które rozpoczęło się ok. 21. Ustalono, że kadra Polski może zostać dopuszczona do wtorkowego konkursu.

Jak będziemy negatywni, to nas dopuszczą jitro- słyszymy z polskiego obozu. Takie wnioski po Team Captain Meeting. — Filip Czyszanowski (@FilipCzyszanows) December 28, 2020

Najważniejsze będą jednak wyniki czwartej serii testów. Jeżeli będą negatywne, wówczas zobaczymy Polaków na skoczni. Kwalifikacje zostałyby unieważnione. We wtorek, przed konkursem, zostałyby rozegrane dwie serie próbne. Jedna z nich byłaby przeznaczona wyłącznie dla Polaków.