Mariusz Błaszczak opublikował w serwisie Twitter wymowną fotografię. Widać na niej białoruskich pograniczników na polsko-białoruskiej granicy. Uwagę zwraca to, co jeden z nich trzyma w ręce.

Sytuacja na polsko-białoruskiej granicy cały czas jest napięta. Rząd planuje budowę ogrodzenia, które ma utrudnić stosowanie prowokacyjnych działań ze strony Białorusinów. Mur powstanie dopiero jednak w czerwcu.

Do tego momentu polscy żołnierze i pogranicznicy muszą liczyć się z działaniami stosowanymi przez białoruski reżim, który do swoich prowokacji wykorzystuje m.in. imigrantów. O tym, że sytuacja cały czas się zaostrza informują polscy politycy. Ostatnio wymowne zdjęcie w tej sprawie opublikował na Twitterze szef MON Mariusz Błaszczak.

Błaszczak przyznaje, że fotografię wykonali polscy żołnierze, a przedstawia ona dwóch białoruskich pograniczników. Szczególną uwagę zwraca jednak to, co jeden z nich trzyma w ręce. Są to bowiem szczypce… do cięcia płotu. „Nasi żołnierze sfotografowali białoruskich pograniczników z nożycami do cięcia płotu. Takie sytuacje na granicy są codziennością” – napisał Mariusz Błaszczak.

„Kryzys na granicy spowodował reżim Łukaszenki. Białorusini każdego dnia dążą do eskalacji, stosują prowokacje i przepychają migrantów na polską stronę” – dodał szef resortu obrony narodowej.

Nasi żołnierze sfotografowali białoruskich pograniczników z nożycami do cięcia płotu. Takie sytuacje na granicy są codziennością. Kryzys na granicy spowodował reżim Łukaszenki. Białorusini każdego dnia dążą do eskalacji, stosują prowokacje i przepychają migrantów na polską stronę pic.twitter.com/zlb2SgTcI4 — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) November 4, 2021

