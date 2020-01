Rezygnacja z węgla, jako źródła energii elektrycznej, to postulat, który coraz częściej pojawia się także wśród polskich polityków. Z sondażu Social Changes dla portalu wpolityce.pl wynika, że Polacy są sceptycznie nastawieni do tego rozwiązania. Co ciekawe, wyborcy dwóch największych partii w Polsce mają różne stanowisko w tej sprawie.

W badaniu Social Changes zadano respondentom następujące pytanie: „Czy popiera Pani/Pan jak najszybszą rezygnację z wydobycia węgla w Polsce, nawet jeśli doprowadziłoby to do znaczących podwyżek cen prądu (energii elektrycznej)?”

Aż 50 proc. ankietowanych nie zgadza się na takie rozwiązanie. Wśród nich 22 proc. wybrało „zdecydowanie nie”, a 28 proc. „raczej nie”. Zwolenników odejścia od węgla kosztem wyższych cen prądu jest zdecydowanie mniej. 29 proc. badanych popiera takie rozwiązanie, z czego 13 proc. „zdecydowanie tak”, a 16 proc. „raczej tak”. Pozostałe 21 proc. respondentów nie miało zdania w tej sprawie.

Portal wpolityce.pl zwraca uwagę na korelację pomiędzy stosunkiem do dekarbonizacji, a sympatiami politycznymi. Niechętni rezygnacji z węgla są wyborcy Prawa i Sprawiedliwości (67 proc.), z kolei wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej taki pogląd jest reprezentowany przez mniejszość (20 proc.). 56 proc. osób głosujących na KO zaakceptowałaby wyższe rachunki, jeśli byłaby to konsekwencja odejścia od węgla.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI w dniach od 20 do 24 grudnia 2019 roku. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział N=1044.

Morawiecki o koncepcjach rezygnacji z węgla: Unowocześnienie górnictwa pozwoli zachować jego model wobec żądań Unii Europejskiej

Pomysł rezygnacji z węgla przez kraje europejskie był dyskutowany na grudniowym szczycie Rady Europejskiej. Wówczas premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że Polska nie zdecyduje się na taki ruch. – Polskie górnictwo to bezpieczeństwo, przede wszystkim bezpieczeństwo energetyczne – podkreślił.

– Unowocześnienie górnictwa pozwoli zachować jego model wobec żądań Unii Europejskiej – stwierdził premier. – Musimy połączyć nasze zdolności zarządzania górnictwem z nowoczesnymi trendami przyszłości. Jestem przekonany, że nie ma do tego lepszego miejsca niż Śląsk – dodał.

Źródło: wpolityce.pl, KPRM