Dziennik „Fakt” przytacza historię Polaków, którzy udali się na wyjazd wypoczynkowy do Chorwacji. Naszych rodaków mocno zaskoczyła cena za obiad w jednej z restauracji.

Chorwacja to jeden z najbardziej popularnych kierunków turystycznych wybieranych przez Polaków. Nasi rodacy regularnie wyjeżdżają do tego państwa, by spędzić tam wakacje lub po prostu urlop – niezależnie od pory roku.

Dziennik „Fakt” przytacza historię polskich turystów, którzy udali się na chorwacką wyspę Krk do miejscowości Obala Hrvatske Mornarice. Tam postanowili zjeść obiad w jednej z tamtejszych restauracji.

Okazało się jednak, że ceny, które zastali w knajpie mocno ich zaskoczyły. Gdy otrzymali rachunek – jak sami przyznają – „szczęki im opadły”. Kwota była bowiem naprawdę wysoka i porażająca.

Polacy pokazali, ile zapłacili za obiad w Chorwacji

Polacy zdradzili, że zamówili obiad dla czterech osób. Jak dodali, nie było to specjalnie rozbudowany posiłek. W zamówieniu znalazły się sałatki z kozim serem, z ośmiornicami i krakersami oraz makaron i ryby z ziemniakami. Do uczestnicy obiadu zamówili piwo.

– Niby nic specjalnego, ale jak doszło do płacenia rachunku, to muszę przyznać, że szczęka mi opadła – powiedział czytelnik „Faktu” i ujawnił, jaką kwotę trzeba było uiścić za obiad. Cena wyniosła bowiem 94,40 euro, czyli ok. 422 zł.

Jak widać, paragony grozy mrożą krew w żyłach turystów nie tylko w Polsce, ale i poza jej granicami. Do tej pory Chorwacja uznawana była za dość przystępną cenowo.

