Ogłoszono nazwiska nowych astronautów i astronautek Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). W tym elitarnym gronie znalazł się Polak. To dr Sławosz Uznański, który trafił do korpusu rezerwowych astronautów ESA.

Podczas posiedzenia Rady Ministerialnej ESA na szczeblu ministrów, Josef Aschbacher, dyrektor Generalny ESA ogłosił wyniki naboru na nowych astronautów i astronautki ESA.

Kontrakty ESA otrzymają astronauci korpusu podstawowego i rezerwowego. Ci pierwsi wezmą udział w lotach na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS). Mmoże nawet na którąś z misji księżycowych NASA realizowanych z udziałem ESA. Rezerwowi natomiast, w każdej chwili mogą do nich dołączyć i rozpocząć intensywne szkolenie.

W tym gronie znalazł się Polak. Polski naukowiec Sławosz Uznański trafił do korpusu rezerwowych astronautów Europejskiej Agencji Kosmicznej. Aby znaleźć się w tym miejscu musiał pokonać ponad 22 tys. kandydatów z całej Europy. Eliminacje trwały ponad półtora roku.

Czytaj także: Dron spadł po polskiej stronie granicy! Jest zdjęcie [FOTO]

„To ważny dzień dla polskiego sektora kosmicznego. Bardzo się cieszę, że Europejska Agencja Kosmiczna wybierając do korpusu rezerwowego astronautów dostrzega potencjał polskich naukowców i jest gotowa angażować ich w największe przedsięwzięcia. To decyzja, która daje nadzieję i zainspiruje młodych Polaków do zaangażowania się w najbardziej innowacyjne dziedziny, budujące gospodarkę opartą na wiedzy” – powiedział minister Waldemar Buda.

Kandydaci przechodzili różnorodne testy wiedzy o kosmosie i technologiach kosmicznych. Do tego testy inteligencji i sprawności obliczeniowej, umiejętności rozwiązywania złożonych, nietypowych problemów pod presją czasu, odporności psychicznej i zachowania zimnej krwi w warunkach stresu. Poddani byli szczegółowym badaniom medycznym i przeszli szereg rozmów kwalifikacyjnych.

Czytaj także: Morawiecki alarmuje: „Jeśli to się stanie, Rosja skieruje swoją agresję na Polskę”

Źr. gov.pl