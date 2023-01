Częstochowska policja prosi o pomoc. Trwają poszukiwania Jordana Machuderskiego. 28-latek jest poszukiwany listem gończym w związku ze sprawą udziału w pobiciu ze skutkiem śmiertelnym.

Policjanci z Częstochowy zwracają się z apelem ws. poszukiwań 28-letniego Jordana Machuderskiego. Poszukiwania mają związek z tragicznymi wydarzeniami z 24 czerwca 2022 roku.

W tym dniu, ok. godz. 18:00 na placu Orląt Lwowskich trzy osoby dopuściły się brutalnego ataku na 49-latka. Mężczyzna został pobity, zaatakowano go m.in. ciężkim narzędziem. Służby przewiozły go do szpitala, jednak lekarze nie zdołali uratować jego życia.

W wyniku czynności operacyjnych policjanci zatrzymali do sprawy 3 osoby – 35-letnią kobietę i dwóch mężczyzn w wieku 27 oraz 35 lat.

Teraz, ponad pół roku od tamtych wydarzeń, policjanci z Częstochowy proszą o pomoc w poszukiwaniach jednego z uczestników, który brał udział w pobiciu. „Policja poszukuje Jordana Machuderskiego, syna Krystiana, urodzonego 23 lutego 1995 roku w Częstochowie za udział w pobiciu ze skutkiem śmiertelnym z użyciem niebezpiecznego przedmiotu” – napisano w komunikacie.

„Apelujemy do wszystkich osób, które znają miejsce pobytu ściganego 28-letniego mężczyzny o kontakt z Wydziałem Kryminalnym Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie przy ulicy Popiełuszki 5, pod numerem telefonu 47 858 12 55, 47 858 12 80 lub z najbliższą jednostką Policji dzwoniąc na numer alarmowy 112” – czytamy.

Funkcjonariusze gwarantują zapewnienie anonimowości zagłuszającym. „Informacje można także przekazywać za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres: kryminalny@czestochowa.ka.policja.gov.pl” – napisano.