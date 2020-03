W związku z rozprzestrzeniającym się w Polsce koronawirusem, służby mają pełne ręce roboty. Nie dotyczy to oczywiście jedynie służby zdrowia, ale też między innymi policjantów. Wystosowali oni dziś specjalny apel do… przestępców.

Obecny czas jest dla wielu osób bardzo ciężki. Dobrze więc, że udaje się znaleźć w nim też pozytywne akcenty. A z pewnością do takich należy apel polskiej policji, która zwróciła się do przestępców. I chociaż cały apel ma żartobliwą formę, to kryje się pod nim bardzo ważna treść.

Policja zaapelowała do przestępców, by w związku z pandemią koronawirusa przestępcy do odwołania zaprzestali swojej działalności. „Z powodu pandemii COVID-19, która wywołała panikę, a na nas nałożyła wiele nowych zadań i czasami nieprzewidywalne zachowania wielu osób, oczekujących od nas i innych służb ciągłej pomocy, prosimy o zaprzestanie wszelkich działań przestępczych/haniebnych/niegodziwych do odwołania” – czytamy.

Funkcjonariusze zapewnili jednocześnie, że powiadomią, gdy powrót do działalności przestępczej będzie możliwy. „Docenimy spodziewaną współpracę związaną z powstrzymaniem się od popełniania przestępstw i wykroczeń i już z góry dziękujemy za współpracę oraz zrozumienie. Powiadomimy oddzielnym komunikatem, kiedy będzie można wrócić do codziennej działalności przestępczej kontynuując dalej starą zagrywkę policjant-złodziej” – czytamy dalej.

Źr.: Facebook/Polska Policja