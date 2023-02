Policjanci ze szczytna zatrzymali trzy kobiety w wieku od 34 do 89 lat, które kradły kosmetyki w drogerii na terenie miasta. Kobiety usłyszały zarzuty, przyznały się i złożyły wyjaśnienia. Okazało się, że na pomysł kradzieży wpadła najmłodsza z kobiet.

Policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące kradzieży perfum w drogeriach znajdujących się na terenie miasta. W piątek dwie nieznane kobiety udały się do dwóch drogerii znajdujących się w Szczytnie. Wzięły z półek sklepowych perfumy, a następnie nie płacąc za nie, wyszły ze sklepów. Całe zdarzenie zarejestrowały kamery monitoringu. Straty oszacowano na ponad 1300 złotych.

W trakcie prowadzonych czynności, kryminalni ze Szczytna ustalili, że jedna z tych kobiet, miesiąc później wspólnie z inną kobietą dokonały kolejnych kradzieży w drogerii oraz w jednym ze sklepów na terenie miasta. Wówczas łupem złodziejek padły nie tylko perfumy, ale również kosmetyki, ubrania i zabawki dziecięce.

Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego ustalili personalia kobiet. To 34-latka, jej 57-matka oraz 89-letnia babcia. 34- i 57-latka to mieszkanki województwa mazowieckiego, a 89-latka to mieszkanka powiatu szczycieńskiego. Wszystkie zostały zatrzymane.

Łączna wartość start sięga prawie 2 200 złotych. Kobiety usłyszały już zarzuty, do których się przyznały i złożyły wyjaśnienia. Okazało się, że na pomysł z kradzieżą wpadła najmłodsza z kobiet. W grudniu 2022 roku na darmowe zakupy udała się ze swoją 89-letnią babcią, a w styczniu br. ze swoją 57-matką.

Przeczytaj również:

Źr. Policja