Radomsko. To w tej zlokalizowanej niedaleko Łodzi wybuchła prawdziwa burza. Wszystko przez zdjęcie, które ktoś zrobił tamtejszym policjantom.

Do sporego zamieszania doszło w mieście Radomsko znajdującego się niedaleko Łodzi. To tam bowiem wykonano zdjęcie, którego bohaterami byli siedzący w radiowozie policjanci. Internauta umieścił fotografię w sieci.

Zdjęcie, co trzeba przyznać, jest jednak dość słabej jakości. Widzimy na nim policyjny samochód zaparkowany na poboczu w miejscowości Klekotowe, położonej w pobliżu Radomska. W tle widać drzewa i krzaki. Internauta twierdził, że funkcjonariusze… spali.

Radomsko: ktoś zrobił zdjęcie policjantom. Ich przełożony zabrał głos

Wspomniane zdjęcie opublikowały lokalne media, a to wywołało burzę w serwisach społecznościowych. Głos zabrał wreszcie przełożony funkcjonariuszy, naczelnik lokalnej drogówki.

W rozmowie z serwisem Onet.pl Mariusz Pawłowski przyznał, że policjanci byli w trakcie przerwy. Są na to konkretne przepisy. Z rozporządzenia „w sprawie czasu służby policjantów” z 11 września 2020 r. wynika bowiem, że funkcjonariusze mają prawo do przerwy. Może ona trwać, w zależności od czasu służby od 20 do 45 minut.

W sieci zaroiło się od komentarzy, choć trzeba przyznać, że spora część z nich była zdegustowana postawą internauty. – Jak nudne trzeba mieć swoje życie, aby robić z tego sensację – napisała jedna z komentujących pań. – Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nie przyciął komara w czasie pracy – dodała kolejna osoba.

