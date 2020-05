Policjant ze Świebodzina w województwie lubuskim w czasie wolnym od pacy jeździł na rolkach. To jednak nie powstrzymało go, gdy na ulicy rozpoznał poszukiwanego mężczyznę. Ujęty przez niego 29-latek ma do odbycia karę pół roku więzienia.

Policjanci ze Świebodzina w sieci pochwalili się wyczynem swojego funkcjonariusza, sierżanta Kamila Biernackiego z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego z Komendy Powiatowej Policji. Wolne popołudnie spędzał on aktywnie jeżdżąc na rolkach.

W pewnym momencie, wracając już do domu, zauważył, jak do jednego z marketów w Świebodzinie wchodzi poszukiwany mężczyzna. Zgodnie z wyrokiem Sądu mężczyzna ma orzeczoną półroczną karę pozbawienia wolności. Policjant pozostał w rolkach.

Sierżant Biernacki zatrzymał się w pobliżu wejścia, aby poszukiwany nie zdążył się oddalić i powiadomił Oficera Dyżurnego by ten skierował na miejsce patrol. Wychodząc ze sklepu 29-latek zauważył wjeżdżający patrol i rzucił się do ucieczki. Policjanci ruszyli w pościg, a wraz z nimi, na rolkach, Kamil Biernacki.

To on okazał się najszybszy, dogonił i obezwładnił uciekającego mężczyznę. Chwilę później w kajdankach znalazł się on w radiowozie.

Źr. policja.pl