Lamborghini Huracan to samochód będący na wyposażeniu włoskiej policji. Jest on specjalnie przystosowany do przewożenia między innymi szczepionek czy narządów do przeszczepu. Ostatnio dzięki niemu udało się uratować ludzkie życie.

Lamborghini Huracan to auto o niezwykłych możliwościach. Może osiągnąć maksymalną prędkość 325 km/h, a do „setki” rozpędza się w 3,2 sekundy. Takie cudo posiada na wyposażeniu włoska policja.

Co więcej, auto będące w rękach funkcjonariuszy wyposażone jest do przewożenia szczepionek, osocza czy narządów do przeszczepu. I właśnie ta funkcjonalność została ostatnio wykorzystana.

Jak podaje agencja Reutera, nawet 230 km/h jechali policjanci przewożący nerkę. Była ona konieczna pacjentowi w Rzymie, jednak znajdowała się w Padwie. Funkcjonariusze pokonali tę trasę w rekordowo krótkim czasie, pokonując z zawrotną prędkością dystans około 500 kilometrów. Dzięki temu nerka dotarła do szpitala na czas.

Grazie alla nostra @Lamborghini Huracan abbiamo trasportato in tempo il rene di un donatore per il trapianto a una persona

“Per salvare una vita non servono superpoteri” anche solidarietà, tecnologia ed efficienza aiutano @CNTrapianti @MinisteroSalute #essercisempre#5novembre pic.twitter.com/teUxqbMgvW — Polizia di Stato (@poliziadistato) November 5, 2020

Źr.: Twitter/Polizia di Stato