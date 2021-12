Stanisław Karczewski, wicemarszałek Senatu, a z zawodu lekarz, walczy w szpitalu z pandemią Covid-19. Polityk zamieścił wpis w serwisie społecznościowym Twitter, w którym przekazał najnowsze informacje dotyczące swojego oddziały.

Pandemia Covid-19 cały czas daje nam się we znaki. Zakażeń wciąż jest dużo, przerażają także liczby zgonów z powodu zakażenia koronawirusem. Lekarze mają pełne ręce pracy, zwłaszcza – co podkreślają – że wiele osób wciąż pozostaje niezaszczepionych, co naraża je na ciężki przebieg choroby.

Ostatnio wpis w tej sprawie zamieścił Stanisław Karczewski. Senator PiS, który z zawodu jest lekarzem, walczy z pandemią Covid-19 „na pierwszej linii frontu”. Polityk nadal realizuje swój zawód i przebywa w szpitalu, gdzie opiekuje się chorymi.

W piątkowy wieczór Karczewski przyznał, że obecnie opiekuje się 12 chorymi na Covid-19. Przyznaje, że ich stan jest różny. Łączy ich natomiast to, że wszyscy są niezaszczepieni. „Mam dyżur. Teraz opiekuje się 12 chorymi. Są w rożnym stanie. Ale wszyscy są niezaszczepieni” – napisał polityk PiS i wicemarszałek Senatu na swoim profilu społecznościowym w serwisie Twitter. Do tweeta Karczewski dołączył również wymowne zdjęcie. Widzimy na nim polityka w specjalnym kombinezonie, który umożliwia kontakt z osobami zakażonymi koronawirusem.

Mam dyżur. Teraz opiekuje się 12 chorymi. Są w rożnym stanie. Ale wszyscy ‼️‼️ są niezaszczepieni. #SzczepimySieIWygrywamy pic.twitter.com/7PeeVg7tQl — Stanisław Karczewski (@StKarczewski) December 3, 2021

Niedługo później Karczewski zamieścił kolejny wpis, aktualizację poprzedniego. Poinformował w nim, że pod jego opiekę trafiło dwóch następnych chorych. Oni również nie przyjęli preparatu przeciwko Covid-19. „Teraz zajmuje się 14 pacjentami. Wszyscy niezaszczepieni” – napisał.