Kandydaci w wyborach nierzadko popisują się nie lada fantazją podczas organizowania kampanii wyborczej. Tym razem dość nietypowy spot opublikował polityk PiS Karol Karski, który ubiega się o mandat w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

W nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego Karol Karski stratuje z drugiej pozycji na liście PiS w okręgu północno-wschodnim. Polityk postanowił wykorzystać w kampanii dość oryginalny pomysł na spot. Niewątpliwie nawiązuje on do dramatycznej sytuacji na Ukrainie.

Spot rozpoczyna się od ujęć czołgu pędzącego przez las. Po chwili widzimy Karskiego idącego polną drogą na przeciwko wojskowej maszyny. Początkowo czołg pędzi w stronę europosła, ale po chwili gwałtownie hamuje i się zatrzymuje.

„Zatrzymaliśmy już zło wiele razy, zatrzymamy i teraz. Do tego potrzebujemy stabilnego i silnego zaplecza, dlatego idę do Parlamentu Europejskiego” – mówi w spocie Karol Karski.

W Parlamencie Europejskim potrzeba przygotowanych merytorycznie, doświadczonych i skutecznych ludzi. Takich, którzy realnie potrafią zatrzymać ZŁO pic.twitter.com/rslIrp0ogz — Prof. Karol Karski (@Prof_Karski) May 27, 2024

Polityk zyskał też osobiste poparcie Jarosława Kaczyńskiego, który również pojawia się w spocie. „Bardzo proszę o głos na pana Karola Karskiego. Na pana profesora – to jest numer dwa na liście numer siedem Prawa i Sprawiedliwości” – mówi prezes PiS.

