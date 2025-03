Przemysław Czarnek pochwalił premiera Donalda Tuska. Były minister z PiS zwrócił uwagę na ostatnie rozwiązanie dotyczące polityki migracyjnej. – Teraz [Tusk – red.] poszedł po rozum do głowy – podkreślił na antenie Polskiego Radia.

Polityka migracyjna to jeden z głównych tematów dyskusji w toczącej się obecnie kampanii prezydenckiej. W środę prezydent Andrzej Duda podpisał tzw. ustawę azylową. Jednocześnie zwrócił się do premiera Donalda Tuska z pytaniami dotyczącymi stanu bezpieczeństwa Polski.

Przy okazji prezydent zachęcił szefa rządu, by zmienił podejście wobec działania migracyjne władz niemieckich na granicy z Polską. – Niemcy mają problem, bo popełnili głupotę parę lat temu, to nie znaczy, że mają się z nami tą głupotą dzielić i że my to musimy przyjmować – podkreślił Duda. Reakcja przyszła szybko. Jeszcze w środę Tusk poinformował, że rząd przyjmie odpowiednie rozporządzenie w tym zakresie.

Jeszcze dziś wieczorem rząd przyjmie rozporządzenie zawieszające prawo do składania wniosków o azyl. Tak jak zapowiadałem – bez chwili zwłoki. — Donald Tusk (@donaldtusk) March 26, 2025

Czarnek pochwalił Tuska! Chodzi o ostatnie działania dot. migracji

Do sytuacji odniósł się Przemysław Czarnek. – Cieszę się, że premier Tusk, po tym, jak atakował granicę wschodnią razem ze swoimi ludźmi, znieważał służby, zdestabilizował pracę na granicy, kazał wpuszczać wszystkich nielegalnych migrantów, „bo to są ludzie, którzy poszukują szczęścia w Polsce”, teraz poszedł po rozum do głowy i wystąpił z inicjatywą zawieszenia prawa do azylu – powiedział w Polskim Radiu 24.

– To niewiele da, ale każdy krok w kierunku uszczelnienia granicy i niewpuszczania do Polski nielegalnych migrantów, jest dobry, dlatego dobrze, że prezydent podpisał tę ustawę – podkreślił. – Cieszę się, że pan Tusk dostrzegł, że migranci, którzy są na granicy wschodniej, to ludzie, którzy zostali dowiezieni przez Łukaszenkę i Putina – dodał następnie.

