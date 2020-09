Pan mówi, że jest wrażliwym człowiekiem, a to, co od iluś dni publicznie mówi Pan o zwierzętach, wskazuje, że jest wręcz przeciwnie – napisała Agnieszka Gozdyra z Polsat News w reakcji na tezy na temat ochrony zwierząt, które głosi Krzysztof Bosak. Poseł Konfederacji zareagował.

Prawo i Sprawiedliwość wyszło z inicjatywą nowego uregulowania kwestii ochrony zwierząt w prawie polskim. Prezes partii Jarosław Kaczyński przedstawił tzw. piątkę dla zwierząt. Projekt zakłada m.in. zakaz działania ferm futrzarskich.

Regulacji zdecydowanie sprzeciwia się Krzysztof Bosak. Poseł Konfederacji uważa, że proponowane przez PiS rozwiązania są niekonstytucyjne i godzą w prawo prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. – Jeśli chodzi o temat niewłaściwego traktowania zwierząt, to jestem za tym, żeby egzekwować standardy. Podnoszenie standardów to zupełnie coś innego niż zakazywanie – powiedział na antenie Polsat News.

Bosak stanął w obronie branży futrzarskiej po głośnym reportażu Onetu na temat warunków, w jakich przetrzymuje się zwierzęta na fermach. Polityk zwrócił uwagę, że z materiału nie wynika, aby na terenie gospodarstwa dochodziło do zorganizowanego znęcania się nad zwierzętami. – Jeśli mamy tyle zwierząt, to zawsze znajdą się zwierzęta, które się wzajemnie pozagryzają, okaleczone albo chore. Pytanie, jaka jest proporcja – zaznaczył.

Dziennikarka Polsat News zdumiona tezami Bosaka na temat ochrony zwierząt: „Pan mówi, że jest wrażliwym człowiekiem…”

Tezy przedstawiane przez Bosaka skrytykowała Agnieszka Gozdyra. „Krzysztof Bosak na niemal jednym oddechu mówi, że jest człowiekiem wrażliwym i że trzeba określić długość łańcucha dla psa, co załatwi sprawę” – napisała dziennikarka Polsat News.

Pan @krzysztofbosak na niemal jednym oddechu mówi, że jest człowiekiem wrażliwym i że trzeba określić długość łańcucha dla psa, co załatwi sprawę. — Agnieszka Gozdyra (@AGozdyra) September 10, 2020

Na odpowiedź Bosaka nie trzeba długo czekać. „Kompletnie nie o tym była rozmowa. Nie wykluczam zakazu w tej akurat sprawie, jeśli zadbamy innymi przepisami o bezpieczeństwo ludzi w przypadku agresywnych psów” – zauważył poseł.

„Proszę Pana, Pan mówi, że jest wrażliwym człowiekiem, a to, co od iluś dni publicznie mówi Pan o zwierzętach, wskazuje, że jest wręcz przeciwnie. Do tego wykazuje się brakiem wiedzy: czy już Pan wie, że norki SĄ dzikimi zwierzętami?” – odpisała Gozdyra.

„Proszę mnie nie indoktrynować, to bezcelowe” – oświadczył Bosak.

Po pytaniu, czy p. @krzysztofbosak wie, że norki to dzikie zwierzęta 🤷‍♀️ https://t.co/8Y6B0hX1fj — Agnieszka Gozdyra (@AGozdyra) September 10, 2020

Źródło: Polsat News, Twitter