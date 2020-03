Już w połowie przyszłego tygodnia mają się pojawić szybkie przesiewowe testy na koronawirusa, które pozwolą wykryć zakażonych. Jak informuje Radio Lublin, wyniki badania będą gotowe już po 10 minutach od pobrania próbki.

„To będzie dodatkowe narzędzie w walce z koronawirusem.” – mówi prezes firmy Bio Maxima, Łukasz Urban, cytowany przez Radio Lublin. :Nasze testy są przeznaczone do użytku profesjonalnego, to znaczy, że nie są przeznaczone bezpośrednio do używania przez pacjentów do samokontroli.” – wyjaśnia.

„Takie badanie może przeprowadzić diagnosta laboratoryjny albo lekarz. One pomagają wytypować osoby do dalszej diagnostyki, tej genetycznej w jednym z centrów państwowych, które tę diagnostykę oferują.” – dodaje Urban. Szybkie testy na koronawirusa trafią w pierwszym rzędzie do przychodni i laboratoriów.

Przebieg badania będzie bardzo prosty, bo polega na tym, że lekarz pobierze kroplę krwi z palca pacjenta. Po 10 minutach wynik testu będzie gotowy.

Producentem testu jest chińska firma AllTest, a lubelska firma Bio Maxima zgłosiła produkt do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Polsce.

Źr. radio.lublin.pl