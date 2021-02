Manuela Gretkowska, znana feministka, założycielka Partii Kobiet, udzieliła mocnego wywiadu Wirtualnej Polsce. W rozmowie komentowała m.in. kwestie związane z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego dot. aborcji.

Gretkowska odniosła się m.in. do pomysłów działaczy prolife. Przeprowadzająca wywiad dziennikarka zasugerowała dodatkowo, że wspomniane środowiska łapią wiatr w żagle, ponieważ „mają poparcie”. Feministka zrzuca część winy za ten fakt na Koalicję Obywatelską. Jej zdaniem to efekt braku zdania tej formacji w odniesieniu do kwestii aborcji.

„Jeśli Koalicja Obywatelska nie wypracowała zdania, jak powinna wyglądać regulacja aborcji w Polsce i nie jest w stanie opowiedzieć się jednoznacznie po stronie kobiet, to nie stoi po stronie kobiet i stać nie będzie. Nic dziwnego, że druga strona robi sobie igrzyska śmierci. Bo tak to trzeba nazwać” – powiedziała Manuela Gretkowska.

Podczas rozmowy dziennikarka zadała również Gretkowskiej pytanie, o to jak ta skomentowałaby wypowiedź pro-lferki Magdaleny Korzekwy-Kaliszuk, która na łamach „Dziennika Gazety Prawnej” zastanawiała się, jak karać kobiety za aborcję. Wtedy feministka użyła bardzo mocnych słów.

Gretkowska nie wytrzymała: jesteśmy dziczą nad Wisłą

„Uważam, że takie osoby powinny być sądzone w Europejskim Trybunale Praw Człowieka za podżeganie do zbrodni – pozbawiania wolności bezbronnych kobiet. Sami odcinamy się od Europy. Jesteśmy jak Arabia Saudyjska, gdzie zapadają wyroki śmierci na poetach, którzy przestali wierzyć w boga, na kobietach za zdradę zasad religijnych. Przecież zakaz aborcji dotyczy przekonań religijnych, a nie medycznych” – powiedziała Manuela Gretkowska odnosząc się do słów działaczki pro-life.

„Większość Polaków boi się szariatu i arabskich fanatyków religijnych, uważając takie prawo za dzicz na piasku, a sami jesteśmy dziczą nad Wisłą” – dodała założycielka Partii Kobiet.

Manuela Gretkowska, delikatnie rzecz ujmując, nie należy do sympatyków obecnej władzy. Dość wspomnieć, że tuż po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów prezydenckich, które dawały zwycięstwo Andrzejowi Dudzie, zapowiedziała swój wyjazd z Polski.