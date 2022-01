Dyskusja na temat obowiązkowych szczepień przeciw COVID-19 trwa w Polsce od wielu miesięcy. Prof. Maciej Banach z Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi uważa, że powinniśmy wprowadzić taki obowiązek jak najszybciej. „Mamy takie prawo” – stwierdza.

W środę Ministerstwo Zdrowia poinformowało o ponad 50 tysiącach nowych zakażeń COVID-19 w Polsce. Wiele wskazuje na to, że piąta fala, do której w głównej mierze może przyczynić się wariant Omikron, przyniesie dane rzędu nawet ponad 100 tysięcy zakażeń dziennie. Trudno się więc dziwić, że powraca temat obowiązkowych szczepień przeciwko COVID-19.

Prof. Maciej Banach z Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi przypomina, że szczepionki znacząco chronią przed najcięższymi powikłaniami i zgonem. „Z najnowszych danych w USA wynika, że przyjęcie dwóch dawek szczepionki (np. mRNA) zmniejsza ryzyko zgonu z powodu COVID-19 trzynastokrotnie, a po dawcę przypominającej spada ono aż 97 razy. To znaczna ochrona przed najcięższymi powikłaniami i zgonem” – powiedział.

Ekspert jest zdania, ze jak najszybciej powinniśmy wprowadzić w Polsce obowiązkowe szczepienia. Powinny one dotyczyć przede wszystkim personelu medycznego i nauczycieli, ale również osób po 65. roku życia. „Nie rozumiem, dlaczego tego jeszcze nie zrobiliśmy. Jest wiele obowiązkowych procedur medycznych, które robimy zgodnie z prawem, w tym również szczepienia. A w przypadku COVID-19 wciąż trwają dyskusje” – mówił. „Czy mamy prawo wdrożyć obowiązkowe takie szczepienia? Tak, mamy takie prawo. I potwierdza to ostatnio Rzecznik Praw Obywatelskich, a ze względu na zdrowie populacyjne powinniśmy zrobić to jak najszybciej” – dodał.

Czytaj także: Dramatyczne dane o pandemii w Polsce. Jest rekord

Żr.: PAP