Rzecznik rządu Piotr Muller pytany był na antenie TVP Info o kwestię przekazania przez Polskę myśliwców dla Ukrainy. Polityk stwierdził, że na ten moment nie ma takich decyzji i nic nie zmierza ku temu, by zostały one podjęte.

W ostatnich dniach głośno było o pomysłach przekazania poradzieckich myśliwców z Polski do Ukrainy. Sprawa budzi wiele obaw, ponieważ są w nich zamontowane między innymi systemy NATO. Kraje Sojuszu Północnoatlantyckiego konsekwentnie podkreślają, że nie chcą, by stanowiło to pretekst do włączenia się NATO do wojny.

O kwestię przekazania przez Polskę myśliwców Ukrainie rzecznik rządu Piotr Muller był pytany na antenie TVP Info. „Nie ma takiej decyzji. To jest element dyskusji, która toczy się teraz w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ta dyskusja nie jest jednomyślna, wiele państw zgłasza zastrzeżenia do tego typu działań” – powiedział.

Piotr Muller zaznaczył, że „na ten moment nie zmierza to ku temu, aby takie decyzje były podjęte”. „Jest to sprawa bardzo delikatna. Władze Polski nie podjęły żadnej decyzji co do przekazania samolotów Ukrainie. Nie jest prawdziwa informacja, że z terenu Polski startują samoloty w celach bojowych na teren Ukrainy” – zaznaczył.

