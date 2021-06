Tuż przed rozpoczęciem meczu Polska – Słowacja na profilu Bayernu Monachium pojawił się specjalny wpis. Niemiecki klub postanowił symbolicznie wesprzeć swoją największą gwiazdę, czyli Roberta Lewandowskiego. Przy okazji zwrócono uwagę, że dzisiejszy mecz jest wyjątkowy także dla Bayernu.

Polacy rozpoczynają EURO 2020 od spotkania ze Słowacją. Niespełna godzinę przed meczem poznaliśmy skład Biało-Czerwonych. Rzecz jasna w pierwszej jedenastce nie mogło zabraknąć miejsca dla Roberta Lewandowskiego.

Kapitana reprezentacji Polski wspiera również klub. Na profilach społecznościowych Bayernu Monachium pojawiły się grafiki informujące o dzisiejszym meczu.

Okazuje się, że poniedziałkowe spotkanie jest wyjątkowe także dla niemieckiego klubu. „Pierwszy zawodnik Bayernu Monachium w akcji na Euro 2020. Powodzenia Robert Lewandowski” – czytamy.

The first #FCBayern player of #EURO2020 is in action this evening 💪



Best of luck, @lewy_official! 🙌#MiaSanMia pic.twitter.com/iuu39EpPSf