Wicerzecznik PiS Radosław Fogiel na antenie Polskiego Radia 24 zabrał głos w sprawie możliwości uruchomienia przez nasz kraj artykułu 4 NATO. Zaznaczył, że decyzje w tej sprawie będą podejmowane wspólnie z regionalnymi sojusznikami, głównie Litwą i Łotwą.

Wciąż nie widać końca eskalacji konfliktu na granicy polsko-białoruskiej. Niezależne media na Białorusi donoszą o kolejnych grupach migrantów, które wyruszyły z Mińska. Tymczasem Straż Graniczna poinformowała, że ostatnia doba była nieco spokojniejsza niż poprzednie. „W niedzielę 14.11 na granicy polsko-białoruskiej odnotowano 118 prób nielegalnego przekroczenia granicy. Wobec 39 cudzoziemców wydane zostały postanowienia o opuszczeniu Polski. W listopadzie granicę polsko-białoruską próbowano przekroczyć 5,1 tys. razy” – przekazano na Twitterze.

Tymczasem w niedzielę premier Mateusz Morawiecki mówił o możliwości uruchomienia przez Polskę przepisów z artykułu 4 NATO. Na antenie Polskiego Radia 24 głos w sprawie zabrał wicerzecznik PiS Radosław Fogiel. Jego zdaniem, Polska znalazła się w bezprecedensowej sytuacji w polskiej historii po 1989 roku. Zaznaczył jednak, że należy pamiętać o hierarchii i porządku działań, jakie w takiej sytuacji należy podejmować.

Fogiel nie wykluczył możliwości uruchomienia artykułu 4, ale zaznaczył, że Polska nie będzie podejmować w tej kwestii decyzji samodzielnie. „W pierwszej kolejności musimy zadbać o siebie najbardziej, jak to jest możliwe, a nie liczyć wyłącznie na sojuszników, co do intencji których ja nie mam najmniejszych wątpliwości. W dalszej kolejności jest działanie regionalne z Litwą i Łotwą” – powiedział. Stwierdził również, że to właśnie z tymi krajami podejmowana będzie decyzja w kwestii ewentualnego uruchomienia zapisów Paktu Północnoatlantyckiego.

Żr.: Polskie Radio 24