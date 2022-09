Jarosław Kaczyński potwierdził w czwartek, że Polska oficjalnie wystąpi do Niemiec z wnioskiem o reparacje za zniszczenia z okresu II wojny światowej. Podczas prezentacji raportu ujawniono astronomiczną kwotę, jakiej Polska będzie się domagać.

W czwartek w 83. rocznicę wybuchu II wojny światowej na Zamku Królewskim w Warszawie zaprezentowano raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. W wydarzeniu wezmą udział m.in. Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki.

Jeszcze przed rozpoczęciem wydarzenia Jarosław Kaczyński ujawnił w rozmowie z dziennikarzami, że Polska wystąpi do Niemiec na drodze oficjalnej. „Dzisiaj na Zamku w Warszawie już zupełnie ostatecznie zostanie podjęta i ogłoszona decyzja o tym, że Polska wystąpi o reparacje wojenne. O odszkodowania za to wszystko, co Niemcy uczynili w Polsce w ciągu lat 1939-1945” – powiedział prezes PiS.

Reparacje wyniosą biliony

Kaczyński przyznał, że nie oczekuje przychylnej reakcji Niemiec. „Ale o takie sprawy trzeba walczyć, czasem przez wiele lat. My nie obiecujemy, że będzie szybki sukces. My tylko mówimy, że jest polskim obowiązkiem, jest likwidacją pewnego braku, pewnej luki w naszej działalności jako suwerennego państwa to, że w końcu zgłaszamy coś, co powinno być zgłoszone dawno” – powiedział.

„Ta decyzja zapadła i dzisiaj ją ogłosimy. To jest rocznica, w której coś bardzo ważnego dla Polski i Polaków się stanie” – dodał szef PiS.

Podczas konferencji ujawniono olbrzymią sumę, na jaką oszacowano straty poniesione przez Polskę. Twórcy raportu szacują, że wynosi ona 6 bilionów 200 mld złotych.

