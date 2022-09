Wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska poinformowała o najnowszych wynikach badań próbek glonów z Odry. Przeprowadzili je naukowcy z Uniwersytetu Wiedeńskiego. Wyniki są tożsame z tymi, które wcześniej otrzymano w badaniach na Uniwersytecie Gdańskim.

Małgorzata Golińska poinformowała, że do tej pory wykonano niemal 21 tysięcy badań wody z Odry. Wiele wskazuje na to, że przyczyną masowego śnięcia ryb była ichtiotoksyna ze złotych alg. Wciąż jednak nie wiadomo, co spowodowało wyrzut toksyn. „Wiele wskazuje na to, że przyczyną śnięcia ryb była ichtiotoksyna ze złotych alg. Wciąż trwają kluczowe badania, które będą mogły nam odpowiedzieć jednoznacznie, czy ta hipoteza się potwierdza. Również poszukujemy odpowiedzi na pytanie, co spowodowało wyrzut tych toksyn” – powiedziała podczas briefingu prasowego.

Wiceminister klimatu i środowiska poinformowała również o wynikach najnowszych badań, jakie przeprowadzane były na Uniwersytecie Wiedeńskim. „Dzisiaj otrzymaliśmy wyniki badań z Uniwersytetu Wiedeńskiego, do którego przekazaliśmy próbki. Były to wyniki badań toksyn w glonach. Te wyniki, które otrzymaliśmy, są tożsame z wynikami, które wcześniej otrzymaliśmy na Uniwersytecie Gdańskim” – poinformowała.

Golińska potwierdziła, że na Uniwersytecie Wiedeńskim trwają jeszcze badania przesłanych przez Polskę próbek ryb i małży. „Na te wyniki, jeśli chodzi o zawartość toksyn w rybach i małżach, musimy chwilę poczekać” – powiedziała.

Źr.: TVP Info