Maciej Dąbrowski, youtuber używający pseudonimu zDupy, zabrał głos po śmierci Ravgora. Mężczyzna pomagał swojemu koledze, gdy ten kilka lat temu ujawnił swoje problemy.

Kilka lat temu na wMeritum.pl publikowaliśmy artykuł o Rafale Góreckim, znanym jako Ravgor. YouTuber po dość długiej przerwie wrócił wtedy na popularną platformę społecznościową. Szczerze opowiedział o swoich problemach psychicznych oraz długach, które posiadał.

– Siemano! Jestem w szoku, że ten film wywołał tyle emocji i tak duży odbiór. Bardzo Wam dziękuję za wszystkie dobre słowa i przygotowuję właśnie tekst do odcinka, w którym na poważnie opowiem Wam o całej sytuacji. Jeszcze trochę to potrwa, bo muszę dziś ogarnąć jedną ważną sprawę osobistą, a potem bardzo porządnie przygotować materiał, ale do tygodnia na pewno się pojawi. Dzięki jeszcze raz za wsparcie, kocham Was! – napisał youtuber po publikacji i dobrym odbiorze odcinka.

Wówczas Ravgor otrzymał zaproszenia do współpracy z innymi youtuberami. Wystąpił m.in. w programie Macieja Dąbrowskiego pt. „zDupy”. Nietrudno było się domyślić, że Dąbrowski chciał w ten sposób pomóc swojemu koledze.

Ravgor nie żyje. Maciej Dąbrowski zagrał głos

Dąbrowski i Ravgor nagrywali wspólne filmy jeszcze zanim Górecki opowiedział o swoich problemach psychicznych. Po publikacji wspomnianego nagrania Dąbrowski ponownie zaprosił go na swój kanał.

Teraz Dąbrowski zabrał głos po śmierci swojego kolegi. – Bardzo, bardzo smutna wiadomość. Spróbujmy jednak się odrobinę podnieść na duchu i napiszcie tutaj, które rzeczy z Ravgorem były Waszymi ulubionymi… – napisał na Facebooku.

Przeczytaj również: