Polski YouTuber Ravgor stracił wzrok w jednym oku. Młody mężczyzna poinformował o tym za pośrednictwem swojego kanału na YouTube. Okazuje się, że uległ dramatycznemu wypadkowi.

Ravgor, czyli po prostu Rafał, to postać znana na polskim YouTube. Mężczyzna kilka lat temu zabłysnął w sieci robiąc różnego rodzaju pranki. W pewnym momencie zniknął jednak z horyzontu, a po długiej przerwie, w 2018 roku, nagrał szczery film. Ujawnił wówczas, że ma ciężką depresję i 150 tysięcy długu.

„Z takich ciekawostek, to mam teraz 150 tys. długu, więc nie jest lekko” – mówił wtedy młody mężczyzna. Więcej TUTAJ.

Po kilku filmach, które sprawiły, że do pomocy rzucili się pozostali YouTuberzy oraz fani Ravgora, zainteresowany znów zniknął z radarów. Nie było go w sieci przez niemal dwa lata. Teraz, w sierpniu 2020 roku, nagrał film, w którym opowiedział dalszą część swojej – nie ma co ukrywać – dramatycznej historii.

Ravgor stracił wzrok w jednym oku

W opublikowanym 29 sierpnia filmie Ravgor opowiada, co teraz dzieje się w jego życiu. Okazuje się, iż jego dług znacząco się zwiększył. Teraz, zamiast 150 tysięcy złotych, musi zwrócić aż 300 tysięcy złotych. To jednak nie koniec, młody mężczyzna stracił bowiem wzrok w jednym oku i musi nosić specjalne okulary.

Rafał przyznaje, że zdiagnozowano u niego chorobę dwubiegunową, a ta regularnie niszczy jego życie. Ravgor zdradził, że na początku tego roku chciał nagrać mocno sugestywny film. Robił to pod dużą presją, w zasadzie zapominając o konsekwencjach. W efekcie, chcąc nieco ubarwić swoje nagranie, wrzucił do szklanki petardę. Zapomniał jednak, że ta wewnątrz naczynia nie zgaśnie. Nastąpił wybuch, który dosłownie przeorał twarz Ravgora. Młody mężczyzna stracił wzrok w jednym oku i – jak przyznaje – ledwo uszedł z życiem.

Film, który zamieścił YouTuber to prawdziwe wołanie o pomoc. Są w nim bowiem momenty, gdy łamie się mu głos, a on sam przyznaje, że znajduje się w dramatycznym stanie psychicznym. „Nie wiem, co ze mną będzie” – mówi szczerze.

Koniecznie obejrzyjcie ten film.

źródło: YouTube/Ravgor