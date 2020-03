Liczba osób zarażonych koronawirusem na całym świecie przekroczyła dziś pół miliona. To oczywiście oficjalne dane, nie jest wykluczone, że rzeczywista liczba zakażeń jest znacznie wyższa.

Ponad 520 tysięcy przypadków koronawirusa odnotowano na całym świecie. Dziś przekroczona została symboliczna granica pół miliona przypadków. Według oficjalnych danych w wyniku koronawirusa zmarło ponad 23,5 tysiąca osób. Z kolei ponad 123 tysiące osób uznano za wyleczone.

Najwięcej przypadków, ponad 81 tysięcy, wciąż jest w Chinach, jednak prawdopodobnie jeszcze dziś ulegnie to zmianie. We Włoszech jest bowiem 80,5 tysiąca zakażonych a w Stanach Zjednoczonych 79 tysięcy. Dzienny przyrost jest obecnie nieporównywalny. Dziś w Chinach wykryto zaledwie 67 przypadków koronawirusa, podczas gdy we Włoszech ponad 6 tysięcy a w Stanach Zjednoczonych niemal 11 tysięcy przypadków.

Na czwartym miejscu pod względem liczby zarażonych znajduje się Hiszpania (56 tys.), dalej są Niemcy (43,5 tys.), Iran (29 tys.), Francja (29 tys.), Szwajcaria (11,5 tys.), Wielka Brytania (11,5 tys.) oraz Korea Południowa (9 tys.).

Zdecydowanie najwięcej śmiertelnych przypadków jest we Włoszech, gdzie w wyniku koronawirusa zmarło już ponad 8 tysięcy osób. W Hiszpanii liczba zmarłych przekroczyła 4 tysiące a w Chinach 3 tysiące. W Iranie zmarło ponad 2 tysiące osób, we Francji niemal 1700 a w Stanach Zjednoczonych ponad 1100. Stosunkowo niewiele osób zmarło za to w Niemczech. Na ponad 43 tysiące zakażeń, ofiar śmiertelnych w tym kraju jest 239.

W Polsce, według najnowszych danych Ministerstwa Zdrowia, mamy 1163 przypadki zarażenia koronawirusem. W naszym kraju z powodu zakażenia zmarło 14 osób.

